Protesto contra PEC 241 congestiona região da Av. Tancredo Neves

Grupo se concentrou em frente ao Shopping da Bahia em manifestação contra a PEC 241, que congela os gastos públicos, na noite desta sexta-feira, 14, em Salvador. Por volta das 19h15 o grupo saiu em caminhada pela Avenida Tancredo Neves. A manifestação foi marcada por meio das redes sociais.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalavdor) os manifestantes ocuparam uma faixa da avenida. Com isso, o trânsito de toda região, Av. ACM, Rotula do Abacaxi e parte da Avenida Paralela, está congestionado.

