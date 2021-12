Protesto contra o 'rapa' causa tumulto no Campo Grande

Um grupo de ambulantes realizou uma manifestação no Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, 4. De acordo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os trabalhadores usaram objetos para bloquear uma das pistas, sentido Piedade.

Eles protestaram contra uma operação dos agentes de fiscalização da prefeitura, popularmente conhecidos como 'rapas'. Durante a ação, os fiscais obrigaram os ambulantes a deixarem o local habitual de trabalho, além de apreender as mercadorias que estavam em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

Revoltados, os vendedores discutiram com os funcionários municipais e a situação só foi normalizada com a chegada da Polícia Militar (PM-BA). Os policiais também liberaram a passagem dos veículos presos no engarrafamento.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da assessoria, informou que a ação faz parte da operação especial de Carnaval, que fiscaliza todos os circuitos do evento. "Ação tem como objetivo regularizar e coibir atividades irregulares dos vendedores", informou o órgão.

Dentre as mercadorias que foram apreendidas durante a operação estão garrafas de vidro, espertos e outros objetos considerados cortantes. A Semop ainda afirmou que a fiscalização também tem o papel de impedir a venda de bebidas que não sejam da Schin, patrocinadora oficial Carnaval 2016.

