Protesto contra morte de criança trava trânsito na Paralela

Moradores do bairro de Pernambués fecham parte da Paralela, no fim da tarde desta segunda-feira, 7, em protesto contra a morte da garota Franciele Santos, de 6 anos, sobrinha da ex-vereadora de Salvador e dançarina Léo Kret, em um tiroteio neste domingo, 6.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) viaturas da polícia e do órgão já estão no local. Inicialmente, o protesto bloqueou todas as pistas da avenida, mas três delas já foram liberadas pelos manifestantes.

Tiroteio - Dois homens chegaram atirando em um bar, na localidade do Alto do Cruzeiro, em Pernambués, na noite do domingo, 6. Um dos tiros atingiu Franciele dos Santos, 6 anos, sobrinha da ex-vereadora Léo Kret e neta do dono do bar. Ela foi baleada no peito e morreu a caminho do hospital.

