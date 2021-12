O protesto contra o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef e contra o governo do atual presidente Michel Temer gerou mais de 22 km de engarrafamento em Salvador nesta sexta-feira, 2. Os participantes bloquearam Av. ACM, Ligação Iguatemi - Paralela, Av. Tancredo Neves, saída da AV. Paralela e Madeireira Brotas. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, às 20h30 as principais vias já fluíam normalmente.

Thiago Souza e Ana Paula Santos Protesto contra governo de Michel Temer congestiona avenidas

Manifestação na avenida Tancredo Neves (vídeo: Xando Pereira)

Segundo a Transalvador, o maior trecho de congestionamento atingiu 9km de extensão por volta das 19h30, da a Av. Tancredo Neves, nas intermediações do Hospital Sarah, à Av. Garibaldi, passando pelas avenidas ACM, Juracy Magalhães e Rua Lucaia. A Paralela, sentido centro, acumulou 8,5km de congestionamento por volta das 19h20.

Alguns manifestantes chegaram a sentar na pista para estender cartazes com frases de "Temer Golpista".

"Salvador, assim como em várias capitais do Brasil, está nas ruas protestando contra o golpe que foi dado pelo Senado. Não reconhecemos o governo Temer, por ser um governo ilegítimo que tomou posse via um golpe jurídico-parlamentar. O país não vai ter tranquilidade enquanto Temer estiver assumindo a presidência de forma ilegítima", ressaltou o professor Walter Takemoto, que participou do movimento.

É o segundo protesto realizado nesta semana, depois que Dilma foi afastada definitivamente da presidência da República na última quarta, 31. Os movimentos foram organizados pelas redes sociais.

Segundo a Transalvador, manifestantes destruíram equipamentos do órgão

adblock ativo