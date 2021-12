Protesto contra a morte de criança deixa Vale das Pedrinhas sem ônibus

Um protesto em razão da morte de uma criança deixou o bairro de Vale das Pedrinhas, em Salvador, sem ônibus, na tarde deste sábado, 27. Moradores da região bloquearam a avenida principal da região com pedaços de madeira e sacos, que foram incendiados.

De acordo com a Polícia Militar, dois ônibus foram impedidos de passar durante a manifestação, que foi dispersadas por equipes do órgão, como forma de evitar aglomerações. O policiamento foi reforçado no bairro.

O protesto foi organização após a morte do menino Ryan Andrew Pereira Tourinho Nascimento, de 9 anos, atingido por disparos de arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar na localidade, na noite desta sexta-feira, 26.

Conforme a PM, uma equipe foi recebida a tiros durante uma ronda na rua do Gás, e acabou revidando. Após perceber que a criança foi atingida, a guarnição conduziu o menino até o Hospital Geral do Estado (HGE), porém, o mesmo acabou não resistindo. A corregedoria Geral da Polícia Militar e a Polícia Civil estão apurando o caso.

