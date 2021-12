Protesto cobra justiça pela morte de produtor

Neste domingo, 21, a partir das 13h, parentes e amigos do produtor de eventos Leonardo Almeida, 33 anos, primo da cantora Ju Moraes, realizará uma passeata no bairro do Imbuí, reivindicando justiça no caso do rapaz, que morreu na noite da última terça-feira, 16.

A organização da manifestação foi realizada pelos amigos de Leonardo através de redes sociais. O grupo partirá da Praça do Imbuí e o trajeto não foi definido. O protesto ocorre um dia antes da missa de 7º dia de Leonardo, que será realizada segunda, às 19h, na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Imbuí.

A família do jovem espera contar com a participação da comunidade do bairro onde o crime ocorreu e da população de outros locais da cidade na caminhada, para que o caso não seja esquecido sem punições aos culpados.

O ato pretende fazer um apelo também a favor de maior segurança na cidade e contra a impunidade em casos de violência como esse.

Os parentes de Leonardo também aguardam mais informações sobre o outro envolvido no caso, que teria brigado com o produtor de eventos e que ainda não prestou depoimento à polícia.

Leonardo foi baleado por um policial civil no dia 13, depois de uma discussão com dois homens em um bar na Praça do Imbuí, permanecendo internado durante cinco dias no Hospital Geral Roberto Santos.

O policial civil Jansen Alves Nascimento, autor dos disparos que alvejaram Leonardo, se apresentou na noite da terça - antes da morte do rapaz - para prestar esclarecimentos e está detido na Corregedoria de Polícia Civil, em cumprimento a mandado de prisão temporária.

