Protesto causa congestionamento de 10 km na Estrada do Coco

Cerca de 200 moradores da região da Estrada do Coco protestaram na manhã deste sábado na BA-099, em Catu de Abrantes. O grupo fechou as duas vias da rodovia entre 8 e 12 horas, causando um engarrafamento de 10 km. Alguns motoristas também reclamaram de furtos e colisões no local.







adblock ativo