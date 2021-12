Protesto bloqueia trânsito na entrada de Fazenda Coutos

Um protesto no final da manhã desta sexta-feira, 3, deixa o trânsito lento na BA-528, na entrada do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 10h40 e deixa o trânsito congestionado no local.

Os manifestantes fecharam a rodovia com pedaços de madeira e outros objetos. Segundo denúncia recebida pelo Portal A TARDE através do Cidadão Repórter, o protesto ocorre após decreto de medidas restritivas no bairro. Os manifestantes reclamam que do outro lado da BA-528 o comércio está funcionando normalmente.

Procuradas pela reportagem, Transalvador e Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) não souberam confirmar a motivação do protesto.

Confira vídeo

