Protesto bloqueia avenida Paralela na altura do CAB

Um grupo de moradores do Loteamento Vila Nova de Pituaçu ateou fogo em pneus e madeiras, além de jogaram pedras na Avenida Paralela, na altura do Centro Administrativo da Bahia (CAB), e na Avenida São Rafael, neste domingo, 21.

De acordo com os manifestantes, o protesto aconteceu porque policiais balearam Orlando de Jesus Cerqueira, morador do bairro, na manhã deste domingo. Orlando está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que policiais da 82ª CIPM e o Batalhão de Choque já estão no local.

Segundo o relato de testemunhas, houve disparos de bombas de gás e armas com bala de borracha.

Com isso, o fluxo de carros no sentido centro está congestionado. A Transalvador já enviou viatura para o local.

