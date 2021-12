Prótese capilar é opção para quem sofre de calvície

Pode até ser dos carecas que elas gostam mais. Entretanto quem viveu o trauma de ver os cabelos caírem, seja por alguma doença ou por calvície hereditária sonha em poder balançar novamente a cabeleira.

Foi pensando nesse público, que o cabeleireiro há mais de 30 anos, Carlos Fontes, se tornou um especialista em fazer a mágica do crescimento rápido e instantâneo dos cabelos. A técnica é simples. Com uma cola cirúrgica, o especialista coloca uma prótese capilar, feita sob encomenda para cada pessoa, na cabeça da cliente e pronto.



O resultado é bastante natural e quem olha não consegue ver a diferença entre o cabelo natural e a prótese. "Entrei nesse ramo para ajudar na construção e recuperação da autoestima das pessoas. Além de cabeleireiro me torno uma espécie de psicólogo, já que ouço problemas e dou até conselhos. Já ajudei uma mulher a recuperar o casamento dela", conta o profissional de forma divertida.



As próteses feitas por Carlos Fontes seguem padrão internacional. São feitas de cabelo humano e produzidas de acordo com o perfil de cada cliente. "A parte mais trabalhosa é fazer o molde para que fique natural. Como a cola é especial quem usa pode tomar banho de mar. Suporta até puxão", esclarece.





adblock ativo