Prorrogada prisão de PMs envolvidos no caso Geovane

Os três policiais militares suspeitos de envolvimento no desaparecimento e assassinato de Geovane Mascarenhas de Santana, 22 anos, em agosto deste ano, tiveram a prisão prorrogada por mais 30 dias nesta terça-feira, 16. O pedido de prorrogação foi feito pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende, da Rondas Especiais (Rondesp), estão presos desde o dia 15 de agosto. Eles foram identificados em um vídeo que mostra o momento em que Geovane é abordado e leva um tapa no rosto, mesmo tendo parado e descido da moto. Em seguida, dois dos PMs colocam o jovem na viatura enquanto o terceiro sobe na moto e segue o carro.

O corpo de Geovane foi enterrado no dia 22 de agosto no município de Serra Preta, cidade natal da família, a 155 km de Salvador. Ele foi encontrado mutilado e carbonizado, o que dificultou o processo de identificação. Segundo a polícia, partes do corpo foram localizadas no dia 3, no Parque São Bartolomeu (tronco), e no dia 4, em Campinas de Pirajá (mão esquerda e cabeça).

A mão encontrada foi reconhecida pelas digitais. A identificação do corpo foi feita a partir da comparação entre o material genético dos restos mortais e as partes que ainda não haviam sido confirmadas.

