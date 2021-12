Proprietária terá que demolir prédio em risco de desabamento

A proprietária do prédio interditado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), na última quarta-feira, 12, por conta do risco de desabamento na Rua Getúlio Vargas, no final de linha de São Marcos, foi notificada pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), nesta quinta-feira, 13, e terá de demolir o imóvel em até 15 dias.

Como a proprietária encontra-se ausente desde o dia da evacuação do imóvel, a Sucom informou que a notificação foi entregue a um parente dela, na presença de testemunhas. Segundo o laudo de vistoria elaborado pela Codesal, foi registrada na área em que está situado o imóvel a presença de um engenheiro e técnicos de uma empresa contratada pela proprietária da edificação para avaliarem a situação, com vistas à demolição.

Segundo a Sucom, na manhã desta sexta-feira, 14, os fiscais do órgão estiveram no local e mantiveram uma equipe em apoio permanente aos técnicos da Codesal para monitoramento da situação.

Em casos como esse, onde há risco de desabamento, a Codesal realiza uma vistoria e encaminha um laudo técnico descrevendo as condições do imóvel à Sucom. Após isso, o órgão responsável pelo controle e ordenamento do uso do solo do município busca identificar o proprietário do imóvel em risco e emite uma notificação - em anexo ao laudo elaborado pela Codesal - para que ele realize a demolição em um prazo estipulado.

O proprietário do imóvel tem, então, de contratar uma empresa apta a realizar o procedimento e arcar com todos os custos, com base no que determina o Art. 58, parágrafo 1º, da Lei do Código de Obras do Município. Conforme a lei, "A demolição de que trata este artigo far-se-á às expensas do proprietário e será iniciada e concluída em prazos fixados em notificação". Conforme a Codesal, a empresa contratada deve tomar todas as precauções quanto ao processo de demolição. Uma equipe da Sucom fica responsável por acompanhar todo o procedimento.

A Sucom informou que a edificação do bairro de São Marcos foi construída sem autorização, não havendo em seu sistema de dados nenhum registro de solicitação de alvará ou denúncia para o endereço do imóvel. Segundo o órgão, as obras iniciadas e concluídas sem o conhecimento da Sucom ficam sujeitas apenas à demolição, levando em consideração os casos de comprovação de risco à sua estabilidade ou de perigo aos moradores e vizinhança.

De acordo com a técnicos da Codesal, ao menos duas casas ao lado do prédio e um conjunto com 11 apartamentos no fundo também correm risco de desabamento e também foram interditados. O prédio possui cinco pavimentos e foi construído a cerca de 2 anos.

No andar térreo do imóvel funcionava um mercadinho e mais um andar havia sido construído, há um ano, conforme moradores ouvidos pela reportagem de A TARDE, para o funcionamento de uma academia. A construção do novo pavimento teria causado uma sobrecarga maior na edificação. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fará uma perícia para saber o que teria provocado as rachaduras e a inclinação do prédio, que pode desabar a qualquer momento, conforme a Codesal.

O risco de desabamento foi comunicado à Defesa Civil pelo moradores do prédio na última quarta-feira, 12, após ouvirem estalos na estrutura do imóvel. Um profissional do órgão constatou que a estrutura dos cinco pavimentos estava inclinando e os moradores e comerciantes do imóvel e entorno tiveram de abandonar o local às pressas.

Moradores do prédio afirmaram que problemas de infiltração afetavam o local devido a quatro tanques submersos, o que poderia ter causado as rachaduras na estrutura. Todos os residentes do prédio moravam de aluguel e procuram moradia provisoriamente com vizinhos e parentes.

