Proprietária tem até hoje para demolir prédio, diz Codesal

A proprietária do prédio de cinco pavimentos, localizado no final de linha de São Marcos, em Salvador, tem até esta sexta-feira, 28, para demolir o imóvel, informa a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

De acordo com a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), a dona do edifício fez a retirada de telhados e esquadrias, que configuram as medidas preliminares à demolição do prédio. Ainda não há informações da hora exata da demolição.

Entenda o caso - Um prédio de cinco andares, localizada na rua Getúlio Vargas, foi interditado pela Codesal, no dia 12 de setembro, após ser constatada ameaça de desabamento. Os moradores do edifício deixaram o local por medida de segurança.

Segundo engenheiros da Codesal, ao menos duas casas ao lado do prédio e um conjunto com 11 apartamentos no fundo também correm risco de desmoronamento. No último dia 13, enquanto retiravam os pertences do imóvel, os moradores confirmaram à reportagem de A TARDE que problemas de infiltração afetam o local devido a quatro tanques submersos, o que poderia ter causado rachaduras.

