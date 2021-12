Propostas para requalificação da Estação da Lapa são abertas

Serão abertas nesta segunda-feira, 20, as propostas das empresas interessadas em operar a nova Estação da Lapa. O procedimento acontece no auditório da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), onde a comissão de licitação analisará as propostas.

Após esta primeira etapa, será realiza uma sessão de abertura dos envelopes, com a divulgação das empresas que se classificaram para a segunda fase.

Ao todo, oito empresas de Salvador, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo retiraram o edital de licitação para a concorrência.



Para ganhar a licitação, a empresa deve possuir experiência em operação de estações. O consórcio vencedor será responsável pelo projeto nos parâmetros estabelecidos pelo edital, além de custear a quantia mínima de R$ 13 milhões destinados à reforma e recuperação da Estação.

adblock ativo