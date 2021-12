Propostas e críticas marcam audiência pública sobre PDDU

Com propostas e críticas de movimentos sociais e entidades ligadas às áreas de arquitetura e urbanismo, foi realizada a segunda audiência para debater a minuta de revisão do Projeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador.

Participantes lotaram o auditório do Centro de Cultura da Câmara, na Pç. Thomé de Souza. O PDDU é um documento que direcionará o planejamento urbano, social e econômico da cidade nos próximos 35 anos.

A segunda audiência teve clima mais ameno em comparação com a primeira, realizada no último sábado, quando houve confusão com protesto feito por integrantes de diversos movimentos pedindo maior participação social no processo de elaboração do PDDU.

No entanto, houve momentos em que ocorreram discussões mais intensas e fervorosas entre participantes e representantes da prefeitura. Líderes comunitários solicitaram que os debates fossem conduzidos de maneira mais compreensível para os leigos.

Representante de Periperi, no subúrbio, a agente de saúde Marizete Pires, 49, reclamou das discussões "meramente" técnicas e que em nada ajudam a população a compreender os pontos debatidos no PDDU.

"Nós precisamos entender o que está sendo discutido aqui para levar a nossas comunidades, para que se sintam contemplados de verdade e possam sugerir", afirmou ela.

A principal crítica de técnicos e movimentos é contra o que chamam de "falta de participação popular na elaboração do PDDU". "As oficinas foram feitas em áreas muito abrangentes, sem divulgação e com baixa participação popular", criticou Maura Cristina da Silva, integrante do Movimento dos Sem-Teto da Bahia (MSTB) e do Conselho da Cidade.

Audiências

De acordo com Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira e coordenadora-técnica do Plano Salvador 500, todas as considerações feitas serão avaliadas e poderão ser incrementadas à minuta.

"São diversos segmentos, com interesses distintos. O papel da prefeitura é mediar esses conflitos, trazer essas proposições e incorporar à minuta para que a gente possa ter uma cidade melhor", pontuou.

Segundo ela, a minuta que está sendo discutida deixa mais claro sobre o que é o PDDU. "Enquanto discutimos diagnóstico, prognóstico, visão de futuro, cenários, a população de modo geral não consegue enxergar o que é o PDDU. A minuta é mais fácil para cada um visualizar e fazer propostas mais objetivas", ressaltou.

Sobre a participação popular, ela destacou que a audiência de ontem foi a 10ª do Plano Salvador 500, além das oficinas de bairro realizadas.

