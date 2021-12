Proposta será avaliada em 4 fases para ser aprovada

A regulamentação, segundo o secretário Fábio Mota, permitirá maior fiscalização, com garantias de direitos e deveres da categoria. Se ela for implementada, só poderá exercer a atividade quem for autorizado pela prefeitura e tiver um alvará.

A previsão é que a cidade seja dividida em três áreas (subúrbio, orla e miolo), onde 120 agentes fiscais se dividirão para acompanhar a execução do transporte feito pelos mototaxistas.

De acordo com o prefeito ACM Neto, há quatro fases para que a regulamentação da atividade dos mototaxistas possa ser concluída na capital baiana. A primeira é o encaminhamento do projeto, finalizada nesta quarta-feira, 20.

Em seguida, é aguardar a aprovação pela Câmara dos Vereadores. Na terceira etapa, será feita, em caso de aprovação, a regulamentação por parte do Executivo municipal. Por fim, deverá ocorrer um edital de chamamento para o cadastro de mototaxistas.

"O que a gente vê hoje é que existe muito serviço de mototáxi em Salvador, só que realizado sem qualquer tipo de fiscalização e controle por parte do poder público municipal. Isso traz problemas de segurança para o usuário. Estamos muito confiantes que a Câmara aprovará esse projeto", destacou Neto.

Durante o evento, ACM Neto disse, ainda, que procurou não abarrotar a Câmara de projeto em 2016 porque "há poucos, mas projetos muito importantes", como o PDDU, encaminhado no final de 2015.

Louos

Ele disse, também, que fechou na terça, 19, toda a estrutura da Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos) que será levada a debate público, por meio de audiências. "Nossa decisão é ainda no mês de maio encaminhar a Louos para a Câmara. Há três projetos importantes: o dos mototaxistas, do PDDU e da Louos. Eu procurei estrategicamente deixar a pauta da Câmara mais livre por saber da complexidade desses temas", finalizou o prefeito.

adblock ativo