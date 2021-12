Proposta de paralisação tem pouca adesão dos professores

Cerca de 500 professores da rede estadual de ensino se concentraram na manhã desta sexta-feira, 24, na Praça da Piedade, no centro da cidade, em uma manifestação para reivindicar reajuste salarial.



Denominado como Dia Estadual de Luta pela Educação, o movimento foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-Sindicato) e marcou as comemorações do aniversário de 63 anos da entidade de classe.



Além de exigir aumento de 8,75% no salário, a categoria pede que o reajuste de 6,41% seja pago de uma só vez, e não parcelado em duas vezes, conforme proposta do governo do estado.



A paralisação, no entanto, não contou com a adesão de toda a categoria. Em Salvador, muitos professores se mostraram contrários à resolução do sindicato e mantiveram as aulas.



A equipe de reportagem de A TARDE esteve em sete escolas estaduais de diferentes bairros da capital baiana nesta sexta e constatou que as atividades aconteceram normalmente pela manhã.



Apenas em dois deles (os colégios Severino Vieira e Mário Augusto Teixeira de Freitas, ambos em Nazaré) as aulas foram suspensas parcialmente.



Os que não acompanharam o movimento encabeçado pelo sindicato alegaram que a decisão de paralisar as atividades ontem foi tomada de forma arbitrária, já que não teria sido votada na última assembleia, realizada no dia 6 passado no hotel Fiesta, no Itaigara.



Impasse



Professora de biologia, Elaine Vieira contou que a categoria já havia paralisado as atividades nos últimos dias 15, 16 e 17 e, por conta disso, não deixaria de estar presente na escola por mais um dia. No Colégio Luiz Pinto de Carvalho, no bairro de São Caetano, onde ela ensina, a programação de aulas seguiu normalmente.



"Na assembleia do último dia 6 decidimos que faríamos nossas reivindicações nos dias 15, 16 e 17. Sobre o dia 24, não ficou acertado. Não iríamos prejudicar os estudantes por mais um dia, suspendendo as aulas sem motivo", disse a professora.



Embora parte das escolas tenha funcionado, a diretoria da APLB-Sindicato informou que cerca de 80% dos professores da rede estadual de ensino na capital e no interior do estado pararam as atividades.



De acordo com o coordenador do sindicato, Rui Oliveira, mais de mil pessoas participaram da manifestação. "Decidimos, sim, em assembleia que não haveria aula e que nos mobilizaríamos. Os que não pararam foram motivados por uma briga política", opinou.



Reajuste



Em nota, a Secretaria de Educação do Estado (SEC) informou que "aumento e reajuste linear estão sendo conduzidos pelas secretarias estaduais de Administração, Fazenda e Relações Institucionais com as representações sindicais".



A SEC informou também que as aulas prejudicadas por qualquer motivo serão repostas para o cumprimento dos 200 dias do calendário letivo.



No próximo dia 30, a categoria deve paralisar novamente. Dessa vez, em mobilização nacional convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

