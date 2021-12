Proposta de Centro de Convenções no Parque de Exposições é aprovada

O novo Centro de Convenções da Bahia será erguido em uma área de aproximadamente 230 mil metros quadrados, localizada no Parque de Exposições, na avenida Paralela. A informação consta na proposta preliminar do projeto de estruturação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP) para construção e operação do equipamento, que foi aprovada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

A empresa Reag Gestora de Recursos foi autorizada pelo Governo do Estado para desenvolver os estudos para o financiamento, juntamente com um complexo de negócios. Todos os gastos serão de responsabilidade da empresa privada, sem trazer custos ao Estado.

“Estamos com a Parceria Público-Privada (PPP) formatada. A meta é erguer o novo Centro de Convenções e instituir um eficiente modelo de gestão que fortalecerá o turismo de negócios e eventos”, comentou o secretário do Turismo da Bahia, José Alves, por meio de nota enviada à imprensa.

A estimativa é que haja um investimento de R$ 400 milhões. De acordo com o Governo do Estado, a nova localização traria benefícios, já que é próxima do aeroporto e do metrô, o que facilita o acesso. Além disso, outro ponto positivo seria o fato da orla de Itapuã, que fica próxima do Parque de Exposições, possuir um grande número de hotéis.

Também foi informado que a ida do Centro de Convenções para o Parque de Exposições não altera a realização de eventos agropecuários que normalmente acontecem no local.

adblock ativo