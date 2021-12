Pronatec oferece 452 vagas para cursos gratuitos

O Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) oferta, a partir desta segunda-feira, 16, mais 452 vagas para cursos gratuitos de formação e qualificação profissional. Há cursos para Auxiliar de cozinha, Recepcionista em meio de hospedagem, Camareira em meio de hospedagem, Montador e reparador de computador, Pizzaiolo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de pessoal, Operador de computador, Recepcionista, Auxiliar de recursos humanos, Auxiliar financeiro, Balconista de farmácia e Operador de teleatendimento.

Os interessados deverão realizar a pré-matrícula nas unidades do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), localizadas nos bairros do Comércio, Boca do Rio, Cajazeiras e Cabula, das 8h às 17h. É necessário ter idade mínima de 16 anos e portar originais do CPF, carteira de identidade, comprovantes de residência e escolaridade, além do cartão do Bolsa Família ou Número de Informação Social (NIS).

As aulas começarão em outubro e serão realizadas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), nas unidades da Casa do Comércio, Pelourinho, Pituba, Rua Chile e na Faculdade Visconde de Cairu, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

