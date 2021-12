Pronatec cultura oferece curso de produção para ensino médio

O Programa Nacional de Ensino Técnico e Profissionalizante (Pronatec) abriu vagas para curso de Assistente de Produção Cultural para alunos do ensino médio. Para participar, os interessados devem realizar a pré matrícula no dia 13 de novembro na sede da Secult-BA, no Palácio Rio Branco (Praça Thomé de Souza, s/n - Centro), das 9h às 11h. São apenas 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

Os alunos vão realizar atividades de produção de espetáculos artísticos e culturais (teatro, dança, ópera, exposições). Para participar é preciso ter 16 anos e ensino fundamental completo. A matrícula acontecerá por ordem de chegada e é imprescindível apresentar original do CPF, RG, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável.

O curso

As aulas começam no dia 9 dezembro e vão até 5 de maio de 2016, na sede do SENAC (Centro Nacional de Aprendizagem Comercial) em Salvador (Rua Chile, 19, Centro), com 200 horas de carga horária.

O curso é uma parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA) no âmbito do Pronatec.

