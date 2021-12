Pronatec-Copa oferece mil vagas para cursos em Salvador

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec-Copa) disponibiliza mil vagas para cursos profissionalizantes, em Salvador, a partir desta terça -feira, 17, até o dia 21 de março. As inscrições podem ser feitas, de forma gratuita, na sede do Centro do Empreendedor Municipal (CEM), localizada no Shopping J.J. Center, na Baixa dos Sapateiros, das 9h às 17h. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

São oferecidos cursos para agente de informações turísticas, agente cultural, auxiliar de faturamento, auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos humanos, bartender, camareira, garçom, copeiro, organizador de eventos, recepcionista de meios de hospedagens e de eventos e língua brasileira de sinais (Libras) avançadas e básica.

O interessado deve ser maior de 18 anos, residir na capital baiana e não ter vínculo empregatício. No ato na inscrição, devem ser apresentados RG, CPF, comprovante de residência em Salvador e de escolaridade (cópia e original).

Os cursos serão ministrados, a partir de abril, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). Os candidatos receberão auxílio transporte e lanche.

