Promotores vão acompanhar inquérito sobre morte de empresário por PMs

Os promotores de Justiça Davi Gallo e Luciano Assis vão atuar no inquérito policial que investiga as circunstâncias da morte do empresário Márcio Perez Santana, 41 anos, baleado por policiais militares última quarta-feira, 19, no Jardim Armação, em Salvador. O inquérito está em trâmite no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os dois promotores - titulares da 5ª promotoria de Justiça Criminal - foram designados em uma portaria publicada na edição desta segunda, 24, do Diário de Justiça, assinada pela Procuradora-Geral de Justiça Ediene Santos Lousado.

Márcio foi baleado e morto na noite de quarta, por agentes da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias), que não atuavam na região do Jardim Armação.

Márcio estava no carro, acompanhado de uma amiga, quando foi abordado e perseguido próximo de casa, na rua Gaspar da Silva Cunha. Após a abordagem, Márcio tentou fugir. Ele voltou pela mesma rua e parou após invadir o canteiro central da avenida Simon Bolivar.

“Depois que o carro de Márcio parou, um PM ainda atirou nele lá, no canteiro central, com o carro parado”, afirmou a ex-esposa do empresário, Olívia Santana, com base na versão da amiga que o acompanhava. Márcio e a amiga foram levados pelos próprios policiais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Imbuí.

A amiga que estava com Márcio, bem como o sócio dele e os policiais prestaram depoimento na quinta, 20, na Corregedoria da Polícia Militar (CPM), na Pituba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). os policiais militares foram afastados das atividades.

