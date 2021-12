Promotores de Halloween esperam 1.600 pessoas na Arena Fonte

Intercâmbio cultural. É assim que a argentina Ana Coronel, que atualmente reside em Salvador, define as festas do Halloween, celebrado neste sábado, 31, na capital baiana. Nesta sexta-feira, 30, ela promoveu um evento para comemorar a data e este foi o pontapé inicial das festas deste fim de semana.

Neste sábado, a comemoração do Dia das Bruxas mais esperada pelo grupo de amigos do estudante João Pinheiro, 21, é intitulada So Delicious. O evento está programado para a partir das 23h59, no Circo Mirage, na arena.

Para João, esta é uma forma de continuar se divertindo nessa data. "Quando eu era criança, a felicidade era bater na porta dos vizinhos para pedir doce, colar papel higiênico molhado pelo prédio, derramar refrigerante por debaixo da porta dos vizinhos. Hoje, é se fantasiar, encontrar amigos e dançar", diz.

A estudante Nina Guimarães, 20, amiga dele, lembra que a diversão é vivida antes, devido à escolha da fantasia; durante, por causa da festa; e depois, "porque ainda tem as resenhas para contar e rir".

Um dos sócios da festa, Lucas Rocha diz que este é o segundo ano do evento e que a receptividade do público surpreendeu. "No ano passado, tivemos receio porque é uma cultura norte-americana e talvez as pessoas não recebessem bem o fato de a festa ser à fantasia. No entanto, estamos com os ingressos quase esgotados".

Em 2014, o público do So Delicious chegou a 1.100 pessoas. Até o fechamento desta matéria, 1.550 ingressos haviam sido vendidos, restando 50 para esgotar.

Culturas

Há quem acredite que o Halloween pode intimidar o folclore brasileiro. O antropólogo Ordep Serra defende o contrário. Para ele, a celebração tem conquistado os baianos e pode ser adaptada com a inserção de elementos nacionais. "As tradições não são tão frágeis. Coisas novas chegam aqui e são repensadas, remodeladas. Daqui a pouco teremos uma mistura de Halloween com Carnaval", brinca.

