Promotor não contesta declaração de gestor da Case-SSA

O promotor de justiça Evandro Luís Santos, do Ministério Público da Bahia (MP-BA), nega ter contestado declaração do gerente do Centro de Atendimento Socioeducativo de Salvador (Case-SSA), João Ferreira, como veiculado na matéria Degradação e superlotação inviabilizam Case Salvador, publicada nesta segunda-feira, 22, em A TARDE.

Segundo ele, houve um mal-entendido. "Na verdade, eu respondi a uma outra questão proposta pelo repórter, e não à fala dita sido proferida pelo gerente", esclareceu Evandro Luís, em nota enviada nesta segunda.

"Eu disse que os juízes teriam poucas opções, na medida em que a Bahia só possui cinco unidades de internação, duas em Salvador, uma em Camaçari e duas em Feira de Santana, uma destas interditada", continuou Santos, acrescentando que não poderia dizer que "as decisões judiciais estariam certas em todos os casos", inclusive porque considera que "em circunstâncias específicas, medidas socioeducativas, tais como de semiliberdade, liberdade assistida ou de prestação de serviços comunitários, deveriam ser aplicadas".

