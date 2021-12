Promoções de estacionamentos buscam atrair clientes

Para atrair clientes na crise, os principais shoppings da capital fazem promoções nos estacionamentos. Redução de tarifas, maior tempo de permanência e gratuidade para quem compra em determinados horários são algumas estratégias.

O Center Lapa (Centro) reduziu as tarifas dos carros nas duas primeiras horas, de R$ 8 para R$ 6, com cada hora subsequente a R$ 3. Para motos, as duas primeiras caíram de R$ 5 para R$ 4 (hora subsequente a R$ 2). Aos domingos, estacionar custa 50% menos.

Os centros Bela Vista (Cabula) e Barra (Barra) ampliaram, temporariamente, a permanência em duas horas pelo mesmo preço. Salvador Shopping, Salvador Norte e Shopping da Bahia adotaram a medida permanentemente. Tarifa de motos caiu de R$ 4 para R$ 2, no Shopping da Bahia e no Barra.

No Paralela, os clientes têm estacionamento grátis, de segunda a sexta, do meio-dia às 14h. Para isso devem apresentar cupom fiscal a partir de R$ 15 no guichê. Essa promoção é válida por tempo indeterminado.

O vigilante José Júlio de Almeida, 38, gostou das vantagens. "É melhor, a gente passa mais tempo e fica mais tranquilo", disse ele, sem dificuldade para achar vaga no estacionamento do Salvador Shopping na terça-feira, 15.

adblock ativo