Promoção de computador em loja causa confusão na avenida Bonocô

Cerca de 1.500 pessoas foram à Mega-Insinuante da avenida Bonocô, na manhã desta sexta-feira, 27, com o objetivo de comprar o computador que havia sido anunciado na tevê por cerca de R$ 200. A movimentação de pessoas e motoristas que seguiam para a loja acabou causando congestionamento no entorno da unidade. Na tentativa de escapar do engarrafamento, condutores aumentaram o fluxo de outras vias, complicando o trânsito em várias regiões.

Segundo o tenente Lucas Barreto, da 58ª Companhia Militar, algumas pessoas chegaram às 3h30 e dormiram no local. "Tentamos organizar a fila, mas as pessoas invadiram a loja e alguns itens foram roubados. Só conseguimos controlar a situação com a chegada de mais policiais", afirmou.





Muitos clientes ficaram insatisfeitos com a situação, e outros tantos não tinham ideia de que o computador colocado em promoção não era completo, como foi o caso da vendedora Adriana Pereira, que juntou dinheiro para realizar o sonho do filho. "Cheguei aqui às 5h da manhã, perdi o dia de trabalho e não consegui pegar senha. Mas minha mãe pegou e conseguimos comprar. Agora, vou ter que juntar mais dinheiro para comprar o monitor", lamentou, dizendo que vai entrar no Procon contra a loja.

A operadora de telemarketing Kátia Pires chegou ao local às 5h15, não conseguiu pegar senha de atendimento, mas continuou no local na esperança de comprar o equipamento. A aposentada Maria José dos Santos pretendia usar o computador para usar na empresa de doces e salgados que planeja abrir, mas não obteve sucesso. "Cheguei a conseguir a senha, mas o gerente cancelou o número". Ela disse ainda que a polícia teria empurrado as pessoas com armas em punho.

De acordo com o gerente da unidade, Clécio Pereira, foram disponibilizadas 50 CPUs (parte fundamental na execução das funções de um computador). No entanto, para funcionar, o computador precisa de um monitor que custa mais caro que a CPU. A loja não colocou monitores em promoção. O gerente da loja, que, segundo o PM, quase foi linchado pela multidão, afirmou ainda que a quantidade de CPUs era "suficiente, mas a quantidade de pessoas era acima da realidade". Ele disse que não há previsão de novas promoções.

Congestionamento - O trânsito começou a ser normalizado nas principais vias da cidade por volta das 10h desta sexta-feira, após a confusão gerada pela liquidação das lojas Insinuante, que provocou engarrafamentos em várias áreas da capital. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o tráfego de veículos já flui normalmente nas avenidas Paralela, sentidos aeroporto e Centro, ACM, sentido Lucaia, Magalhães Neto, orla marítima e na Cidade Baixa.

Segundo o órgão, o trânsito segue congestionado apenas na avenida ACM, sentido Rótula do Abacaxi, na região do Detran. De acordo com a Transalvador, o congestionamento de veículos atingiu a BR-324, orla marítima, avenida Magalhães Neto, bairrros do Cabula e Brotas e o centro da cidade, vias que eram procuradas pelos motoristas para fugir do engarrafamento.

Por volta das 8h da manhã, de acordo com informações da Transalvador, muitos clientes que tentaram entrar na loja invadiram a pista. Ainda segundo o órgão, policiais militares precisaram dar tiros para o alto para conter os ânimos dos consumidores, o que foi confirmado pelo tenente Lucas Barreto, da 58ª Companhia Militar, que esteve no local. "As pessoas vieram para cima da polícia e aí demos um tiro de advertência para o alto".

Nas avenidas Paralela, sentido Aeroporto, e Frederico Pontes, na Água de Meninos e Cidade Baixa, locais onde estão localizadas outras filiais da loja Insinuante, também foram registrados congestionamentos no início da manhã.

*Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

adblock ativo