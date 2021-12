Promédica faz oferta por compra de Hospital Espanhol

O grupo Promédica apresentou uma proposta de compra e reabertura do Hospital Espanhol, desativado desde setembro de 2014.

A informação foi passada ontem pela Real Sociedade Espanhola (que administra a unidade de saúde), durante audiência trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), no bairro de Nazaré.

O Conselho de Administração aprovou com unanimidade a venda do hospital, segundo o presidente Demétrio Garcia. Os magistrados que conduziram a audiência ontem solicitaram que a ata de aprovação seja entregue ao Juízo de Conciliação no prazo de dez dias para que a Promédica seja habilitada como parte envolvida nas negociações.

O advogado da Real Sociedade Espanhola, Washington Pimentel, disse que também foi estabelecido um prazo de 60 dias para formatar o real valor das dívidas e as intervenções necessárias para reativar a unidade. "Nesse prazo será calculado o débito trabalhista, a dívida com fornecedores e com bancos. O desempenho das áreas hospitalares também será avaliado", disse.

Para comprar a unidade, a Promédica deve cumprir três requisitos: continuar a atender os associados do hospital, realizar o pagamento integral do passivo trabalhista e financiar o débito com os bancos.

Presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães fez uma crítica à proposta de compra do grupo: "Não entendo como eles pretendem comprar, se devem oito meses de repasses aos médicos conveniados".

A TARDE entrou em contato com a Promédica, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Processos trabalhistas

Diante da proposta, o Juízo de Conciliação de 2ª Instância e a Central de Execução e Expropriação do TRT5 se comprometeram a concentrar esforços para realizar 700 audiências, visando conciliar os processos em andamento. O hospital tem em torno de mil processos na Justiça do Trabalho.

O resultado final do acordo entre o Espanhol e os credores trabalhistas será discutido em nova audiência, marcada para o dia 27 de novembro, às 9 horas.

Até o momento, já foram contabilizados pouco mais de R$ 20 milhões em débitos trabalhistas, segundo Pimentel. O débito total do hospital é estimado em pouco mais de R$ 100 milhões, conforme ele.

O advogado do Sindimed, Renato Soares, disse que pelo menos 40 médicos acionaram o hospital por meio do sindicato. "Além do prejuízo financeiro, há o prejuízo emocional. Os funcionários tinham uma relação de família", acrescentou Francisco Magalhães.

Para Magno Teixeira, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos da Bahia, a preocupação é em relação a readmissão dos profissionais. "Havia dez farmacêuticos atuando lá que saíram sem receber nada e nem todos se restabeleceram no mercado de trabalho", lembrou.

Pimentel disse que a readmissão dos trabalhadores ainda será discutida: "É provável que esses profissionais, que já conheciam a unidade, sejam chamados".

