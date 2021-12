Projetos requisitam implantação do botão do pânico

Dois projetos, um de indicação e outro de lei, destacam a necessidade de implantação do botão do pânico em Salvador.

No âmbito estadual, há o Projeto de Lei 20.285/2013, da deputada Graça Pimenta. O texto propõe que seja criado o Programa de Proteção à Mulher, que obriga o Estado a disponibilizar o equipamento para mulheres vítimas de violência nos municípios baianos que têm Delegacia Especial de Atenção à Mulher (Deam). A Central de Monitoramento, ressalta o texto, deve ser implantada na própria Deam, que disponibilizará, ainda, as patrulhas.

Município



Na Câmara Municipal de Salvador, tramita um projeto de indicação (que não tem força de lei) de autoria do vereador Paulo Câmara.

O objetivo, segundo o projeto, é sugerir que o Executivo adote o equipamento com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal.

Para a titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a juíza Márcia Lisboa, é necessário que se torne lei. Em Vitória, há um convênio entre o Tribunal de Justiça e a prefeitura. "Tem que deixar de ser projeto de governo para ser de estado", destacou a juíza.



"Já era para estar instalado"



Criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha não prevê monitoramento das vítimas. Se houver descumprimento, cabe às próprias mulheres relatarem o ocorrido.

O botão serviria para fiscalizar esses casos. "Já era para estar instalado, mas tem que pensar na estrutura. Não basta só implantar. Vai haver policiais rápidos para atender as mulheres? Vai aumentar o número de oficiais para entregar as medidas?", questiona uma pesquisadora de 28 anos, que está sob medida protetiva, mas não quis ser identificada.

"Não existe fiscalização. Até hoje sofro com agressões verbais", acrescentou a pesquisadora que saiu de casa para fugir do marido.

Coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), a juíza Hermínia Azoury participou na última sexta-feira de uma audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa da Bahia. Ela disse que a iniciativa de implantação do dispositivo deve partir do Tribunal de Justiça.

"Nada impede que a prefeitura faça a parceria, mas é o Judiciário que vai fazer a triagem", afirmou.

Azoury contou ainda que, em Vitória, os dispositivos foram doados pelo Instituto Nacional de Tecnologia Protetiva (INTP). Ao saber do patrocínio do instituto, a desembargadora do TJ-BA Nágila Brito disse que vai procurar

o INTP.

