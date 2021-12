Projetos para crianças e adolescentes receberão investimento de R$ 200 mil

Cerca de 30 propostas apresentados nesta terça-feira, 21, por 54 entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos e Adolescentes de Salvador (CMDCA), receberão investimento de R$ 200 mil. Ao todo foram apresentados quase 70 projetos com o intuito de beneficiar crianças e adolescentes de Salvador.

Os escolhidos deverão atender a um dos nove eixos prioritários de atuação, definidos em assembléia e diagnostico Projeto Vozes da Cidade, feito pelo CMDCA e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), como aqueles que visam combater a violência, exploração sexual, crianças e adolescentes em situação de rua, atendimento socioeducativo em horário complementar ao da escola e preparação para o mundo do trabalho.

Até três projetos por região administrativa atendida pelas Prefeituras-Bairro de Salvador serão selecionadas. A Seleção se desdobrará para etapas eliminatória e classificatória, analisando os projetos até o resultado final, quando as entidades firmarão um termo com a Prefeitura de Salvador, utilizando o recurso de 6 milhões no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

adblock ativo