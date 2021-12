Projetos do Exército são atingidos por ajuste fiscal

Projetos estratégicos do Exército Brasileiro estão sendo redimensionados por conta do ajuste fiscal realizado pelo governo federal. A informação foi passada, nesta segunda-feira, 24, pelo general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, comandante do Exército, durante cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado nesta terça, 25.

O evento foi realizado no 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), no Cabula. Na cerimônia, o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto, entre outras autoridades civis e militares locais, foram homenageados pelo Exército com a Medalha do Pacificador, entregue pelo ministro da Defesa, Jaques Wagner.

Um dos projetos citados pelo general é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), que visa aprimorar o controle, de maneira integrada, das entradas e saídas do Brasil.

O outro é o projeto da viatura blindada Guarani, um tanque de guerra de seis rodas, que já teve a produção iniciada, mas pode não ser continuada.

"Essa redução do orçamento era inevitável em função dos ajustes na economia para retomar o crescimento. Nós fomos penalizados e sofremos mais nos grandes projetos estratégicos. Agora estamos negociando com as empresas para que essas ações não sejam interrompidos", afirmou Villas Bôas.

Ele destacou a importância do trabalho nas fronteiras: "Estima-se que 80% da violência urbana seja decorrente do narcotráfico, direta ou indiretamente. O Sisfron visa coibir o tráfico de drogas e armas".

Segundo o ministro Wagner, as Forças Armadas estão no "quartil menor" das áreas que sofreram cortes. "A gente teve que fazer um processo de desaceleração, mas o fundamental é que estão todos mantidos", disse.

Wagner salientou que, com o Sisfron, o combate ao tráfico de drogas e de armas será melhorado. "Não é simples, temos 16 mil quilômetros de fronteira. A função direta dessa missão é da Polícia Federal, mas não podemos ficar alheios a essa necessidade de proteger nossa juventude contra as drogas", frisou.

Cerimônia

A cerimônia em celebração ao Dia do Soldado homenageou o marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A solenidade no estado foi realizada às vésperas da comemoração nacional para que o comandante do Exército pudesse participar do evento.

Além do governador e do prefeito, foram condecorados o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão; o presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara, entre outras autoridades.

Foram realizados desfiles das tropas e a banda do Exército tocou, entrou outros, o hino da instituição.

adblock ativo