Projetos de saúde para Salvador são revisados

De acordo com o secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues, os projetos da área previstos com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) na capital baiana precisaram ser revisados.



"Trata-se de projetos elaborados em 2009 e 2010 e que não foram executados. Com o passar dos anos, eles precisaram ser revistos, pois não atendiam mais às necessidades da época", explicou.



Os valores para a execução de cada obra, segundo ele, também tornaram-se obsoletos. "O município ofereceu contrapartida maior do que estava prevista para a obra não ser perdida", afirmou.



Conforme o gestor, na última semana, foram entregues os postos ministro Alkimin, no bairro da Massaranduba, o Multicentro do Vale das Pedrinhas e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria, todos executados com recursos municipais somados com aportes do programa federal.



Além disso, foi assinada ordem de serviço para a Unidade de Saúde da Família no Vale das Pedrinhas e está em processo de execução as UPAs dos Barris, Pirajá e Paripe.



"Um dos desafios enfrentados é o atraso no repasse das verbas pelo MS. Para que as obras não atrasem, a prefeitura tem investido recursos próprios", afirmou.



A assessoria da Secretaria da Saúde do estado (Sesab) preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Apenas informou que as obras do PAC 2 no município não têm relação com o estado.

