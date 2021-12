Projeto visa regulamentar prática do stand up paddle

A prática do chamado stand up paddle (SUP) - pranchão a remo - deve ser regulamentada até o final do verão. Pelo menos é o que espera o autor da proposta, o vereador Claudio Tinoco (DEM). Em audiência pública nesta quinta-feira, 23, no edifício anexo à Câmara Municipal, ele discutiu o projeto com profissionais do segmento.

"O SUP vem crescendo de uma forma muito rápida e tem potencial incrível para o esporte. Temos muitos atletas ganhando várias medalhas; e para o lazer de soteropolitanos e turistas. Mas precisa haver equilíbrio, inclusive com as outras atividades da praia. A ideia é oferecer mais segurança e disciplina para os que oferecem a atividade", diz Tinoco.

A princípio, a proposta não prevê cobrança de taxa de licenciamento. Porém, o vereador reconhece que valores podem ser estipulados no momento da regulamentação, a cargo da prefeitura. A ideia é também tornar Salvador a capital brasileira do SUP. Se o Projeto de Lei nº 266/2014 for aprovado, a cidade será a terceira a ter a prática regulamentada no Brasil. Rio de Janeiro e Florianópolis já possuem regras impostas por lei.

Praticante

Frank Faro, que trabalha com stand up paddle há 7 anos, afirma que o ordenamento pode ser uma boa proposta. Porém, destaca que as praias precisam de mais atenção. "Quando a regulamentação chegar, que chegue com melhorias para as praias, como banheiros e chuveiros", frisou.

Também praticante de SUP e criadora do grupo Remos Bahia, Cândida Navarro acredita que a regulamentação pode oferecer mais segurança aos praticantes e reduzir o número de acidentes. "Da mesma forma, ajuda o fortalecimento e o crescimento do esporte", opinou Cândida.

A baiana tetracampeã brasileira de SUP, Bárbara Brazil, diz que a regulamentação pode ajudar na segurança. "Hoje, vejo a galera praticando sem material de segurança, o que é a minha maior preocupação. Estamos debatendo o assunto com o vereador para que a normatização atenda a todos, para o sucesso do esporte". Em caso de cobrança de taxa, ela defende que, se houver uma contrapartida, para barrar profissionais sem licenciamento, será

lucro.

