Projeto visa padronizar as placas

Um projeto conjunto da prefeitura de Salvador e do governo do Estado da Bahia visa padronizar as placas de sinalização que indicam localidades e a direção dos pontos turísticos.

Segundo o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, os trechos que ficaram sob a responsabilidade do município estão para ser licitados ou com execução marcada para "breve".

São eles: Aeroporto-Paralela-Iguatemi, Iguatemi-Vasco da Gama-Barra e Iguatemi-Bonocô-Barra.

No total, serão aproximadamente R$ 3,6 milhões investidos na troca das placas dessas avenidas. Além disso, outros R$ 307 mil estão destinados à troca da sinalização no bairro da Barra.

Monumentos

Além das placas viárias, as indicações de monumentos também serão alteradas, segundo Fabrizzio Muller. O superintendente não informou, porém, as datas para a finalização das mudanças em andamento.

De acordo com ele, as questões de prazo estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, recém-assumida por Érico Mendonça. O projeto, segundo o gestor, é fruto de uma emenda parlamentar do atual prefeito de Salvador e ex-deputado federal ACM Neto.

Trânsito

Quanto à sinalização de trânsito da capital baiana, Muller afirma que a Transalvador vem realizando a alteração gradual ao longo dos últimos dois anos.

"No Iguatemi, por exemplo, onde estamos fazendo mudanças no trânsito da via marginal, em frente ao shopping, aproveitamos a ocasião para mudar as placas", pontuou.

A TARDE contatou a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), para verificar se existe algum projeto para a mudança das sinalizações nos pontos turísticos, mas a assessoria de comunicação do órgão não deu resposta até o fechamento desta edição.

A seção baiana da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV-BA) também foi contatada pela reportagem, para comentar o assunto, mas as ligações não foram atendidas.

