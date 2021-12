Projeto visa estimular legislação de trânsito

O projeto Maio Amarelo - em referência à cor do semáforo que indica atenção - promoveu intervenção nesta sexta-feira, 6, na Avenida Sete de Setembro, no centro da cidade. O objetivo foi conscientizar e sensibilizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito.

Uma equipe de 15 pessoas formada por atores, educadores e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) entregou material educativo aos condutores que paravam, espontaneamente, para a travessia de pedestres.

José Maurício, de 30 anos, que enfrenta dificuldades para se locomover, por causa de sequelas da poliomielite, foi um dos motoristas aplaudidos pela equipe. "Por conta da minha dificuldade de locomoção, sei dos problemas enfrentados por quem é deficiente", frisa.

Encenação

A funcionária pública Ângela Farias, que encenava uma deficiente visual, recebia ajuda de desconhecidos para atravessar a via. "Com esse papel, posso analisar o quanto é difícil se locomover pela cidade. Muitas pessoas me ajudaram, e isso é muito importante para mim, pois tenho um familiar cadeirante", comentou.

"A intenção da iniciativa é alertar os condutores sobre a importância de exercer a cidadania", sinalizou a gerente de educação para o trânsito da Transalvador, Miriam Bastos.

O projeto educativo - inciativa da prefeitura de Salvador, por intermédio da Transalvador, e parceria das empresas privadas Porto Seguro e Nutricash - articula-se com a meta determinada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que prevê reduzir em, no mínimo, 50% o número de vítimas no trânsito até 2020.

As atividades serão realizadas durante o mês de maio na avenida Dom João VI, Brotas (13); avenida Estados Unidos, Comércio (20); e avenida Sete de Setembro, Centro (27).

