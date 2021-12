Projeto visa criar Delegacia contra Crimes de Discriminação Religiosa

O segundo encontro do projeto MP e Terreiros em Diálogos Construtivos, realizado, na tarde desta sexta-feira, 24, no Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, no Curuzu, em Salvador, surge com o anúncio de um projeto para a implantação de uma Delegacia Especializada contra Crimes de Discriminação Religiosa.

Quem falou da iniciativa foi a coordenadora do escritório de projetos da Polícia Civil, Jussara Santos. Ainda no encontro, o Ministério Público realizou um debate que envolveu povos de terreiros, sociedade civil e representantes de outros órgãos.

Um dos assuntos abordados foi o enfrentamento aos crimes de ódio e a necessidade do cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa.

Ocorrências

De acordo com MP, entre os anos de 2014 e 2017, foram registrados pelo Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação (Gedhdis) 132 procedimentos de casos de intolerância religiosa no estado.

Para doté Amilton Costa, líder religioso do Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, falar sobre a iniciativa do MP é muito gratificante, pois faz referência à importância do órgão, pela causa das religiões de matriz africana.

“Agora, percebemos que temos pessoas para nos defender. Isso mostra que não estamos só nessa luta”, diz o doté Amilton.

Desenvolvido pelo Gedhdis, que integra o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (Caodh), o projeto é mais uma ação do MP que visa fortalecer as relações das comunidades religiosas de matriz africana com os órgãos públicos para atender a demandas específicas no segmento.

A iniciativa visa, também, esclarecer dúvidas sobre assuntos como educação e ensino religioso, regularização fundiária de associações e imunidade tributária.

A ação do MP busca fortalecer o acesso dos terreiros aos serviços do poder público. “Serão sete encontros com temas específicos. No primeiro, último dia 10, no Terreiro Tumba Junsara, falamos sobre as questões de tombamento e registro de terreiros em órgãos públicos. Hoje, abordamos os crimes de ódio e intolerância religiosa”, disse a coordenadora do Gedhdis, promotora de justiça Lívia Vaz.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo