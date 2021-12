Projeto visa capacitar estudantes

"Vivi uma experiência inesquecível e inexplicável. De grande amadurecimento mental, acadêmico e pessoal", conta o estudante do penúltimo semestre de engenharia mecânica, na Unifacs, Renan Silva, de 23 anos, que passou 18 meses no Reino Unido por meio do programa Ciências sem Fronteiras, do governo federal.

O rapaz , que atualmente estagia na multinacional americana Ford (Complexo Industrial Ford Nordeste), em Camaçari, na área de engenharia avançada da manufatura - montagem final, desenvolveu pesquisa por meio de parceria entre a Swansea University e a Orb Electrical Steels, empresa do grupo Cogent Power (parte da mundial Tata Steel, grande produtora mundial de aço, com capacidade de produção de aproximadamente 30 milhões de toneladas ao ano), no Reino Unido, durante os anos de 2013 e 2014.

"Na Orb foi realizado um trabalho para programação da produção da planta de aço elétrico. O resultado foi elogiado pessoalmente pela pesquisadora principal da Cogent Power, Fiona Robinson. Ela até sugeriu o desenvolvimento de tese de mestrado baseado nesse tema", disse Silva.

Instituto

Renan faz parte do Instituto Bom Aluno, que completa 11 anos neste mês. Trata-se de uma franquia socioeducacional, implantada em Salvador por iniciativa do empresário Bento Scandian, presidente da V10Pneus.

De acordo com a coordenadora do programa, Gisela Lima, o instituto desenvolve habilidades escolares já manifestas nos alunos de instituições públicas de ensino no estado.

"A seleção é feita nas escolas públicas entre alunos do 6º ano. Ao serem aprovados, os alunos são acompanhados até a pós-graduação, com toda a atenção escolar e infraestrutura, como material escolar, reforço, transporte, alimentação, escolas particulares, entre outros", afirma.

