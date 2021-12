Projeto visa atividades voltadas à cidadania

Há também uma opção de programa de férias que une diversão, conhecimento e cidadania. Desenvolvido pelo projeto Arvorar Jovem, a ideia é aproveitar o período de férias para conhecer mais sobre a cidade, fazer amizades e trocar experiências.

“Nosso objetivo é promover um espaço de convívio e troca para jovens entre 11 e 16 anos, além de oferecer uma oportunidade de interagir e explorar Salvador de uma forma diferente”, diz a coordenadora do programa, Luiza Cavalcanti.

Serão seis encontros durante o mês de janeiro – dias 12, 17, 19, 24, 26 e 31 – com a realização de dinâmicas de grupo e visitas de campo a pontos históricos, espaços culturais e projetos que dialogam de alguma maneira com a cidade.

O investimento para participar do evento é de R$ 360, sem a inclusão dos custos com as visitas de campo.

O Arvorar Jovem é um programa que ocorre regularmente durante o ano direcionado a projetos sociais e de formação voltados ao desenvolvimento de adolescentes e jovens.

“É um programa que se propõe a ser um espaço de convivência, de reflexão e ação coletiva. Entendemos que o empoderamento pessoal está conectado ao desenvolvimento coletivo e um dos nossos principais eixos é o estímulo ao conhecimento e o exercício da cidadania”, afirma Luiza.

Urbanidade

Também na capital, a empresa Sport for Kids oferece o programa de férias Acampamentos Urbanos, que acontece há mais de uma década na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã.

Lá, entre os dias 9 e 12 de janeiro, crianças na faixa etária de 5 a 14 anos participarão de uma série de atividades como caça ao tesouro na madrugada, tirolesa, show de mágica, banho de piscina e arvorismo.

Os pais são abastecidos pela equipe da empresa com relatórios diários e também têm a opção de acompanhar todas as atividades pelas redes sociais.

