Projeto "verão da Osba" realiza orquestra gratuitas no Porto da Barra

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) vai realizar o “Verão da OSBA” entre os dias 9 e 12 de janeiro. Além de grupos de câmara, o público poderá apreciar também concertos sinfônicos, em apresentações gratuitas ao ar livre a partir das 18h, no Mirante do Forte São Diogo, no Porto da Barra.

Nos dias 09 e 10 de janeiro as apresentações são por conta dos grupos Bahia Cordas, Quadro Solar e Quarteto Novo, que compõem Projeto Cameratas da OSBA, às 18h. Logo em seguida, às 19h30, será a vez do Quinteto de Metais da OSBA se apresentar no mesmo espaço.

Já 11 e 12 de janeiro, com orquestra completa e regência do maestro Carlos Prazeres, a Sinfônica da Bahia promove um repertório todo composto por serenatas, em dois horários: a 1ª apresentação, às 18h, traz serenatas compostas por A. Nepomuceno, Elgar e A. Dvorák; e no 2º horário, às 20h, a Orquestra executa uma serenata de J. Brahms.

