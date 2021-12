Projeto Vale Luz atende 12 bairros de Salvador

O projeto Vale Luz da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), que prevê a troca de resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de energia, beneficiará moradores de 12 bairro de Salvador a partir desta segunda-feira, 17. Ação continuará até o dia 22.

O caminhão estará estacionado nos bairros das 9h às 15h30, aos sábados o atendimento é das 8h30 às 11h30.

O atendimento acontece nos seguintes bairros: São Cristóvão e Cajazeiras 10 na segunda-feira, 17, em Cosme de Farias e Uruguai na terça-feira, 18, em Castelo Branco e Nordeste de Amaralina na quarta-feira, 19, em Calabar e Alto do Peru na quinta-feira, 20, em Fazenda Coutos 3 e Pau da Lima na sexta-feira, 21, e em São Caetano e Joanes no sábado, 22.

São aceitos para reciclagem metal, papel, papelão e plásticos. Alguns cuidados devem ser tomados no momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem. O material recolhido é encaminhado Camapet, cooperativa de coleta seletiva com sede em Massaranduba.

Os consumidores também poderão substituir lâmpadas incandescentes por até duas lâmpadas fluorescentes compactas, mais econômicas, mediante apresentação da última conta de energia paga.

