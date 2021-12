Projeto vai restaurar painéis de modernistas

Nove painéis do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (Escola Parque), na Caixa D'Água, criados por modernistas das artes plásticas consagrados nas décadas de 1940 e 1950, serão restaurados. São criações de artistas como Carybé, Mario Cravo Jr., Maria Cecília Amado, Jenner Augusto, Carlos Bastos, DJanira Motta da Silva e Carlos Mangano. As obras estão distribuídas por três das oito unidades de ensino do complexo educacional idealizado pelo educador Anísio Teixeira nos anos 1950.

Durante o lançamento do projeto Memória da Escola, nesta quinta-feira, 4, o governo estadual anunciou investimentos de R$ 1,2 milhão para recuperar as obras, por meio de um convênio entre as secretarias da Educação (SEC) e da Cultura (Secult), mais o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). A solenidade teve a presença dos secretários Osvaldo Barreto (SEC) e Albino Rubim (Secult), além da presença da viúva de Jenner Augusto, Luiza Silveira, e dos filhos de Carybé, Solange e Ramiro Bernabó.

"É uma iniciativa maravilhosa, porque há anos cobrávamos que algo fosse feito com esse acervo", emocionou-se Solange. "É bom não só para a família, mas para todo o Estado. Principalmente porque essas obras estarão ao alcance de várias pessoas", ela completou. Baseado em critérios nacionais e internacionais de restauração, o Ipac anunciou que fará diversos ajustes, como "remoção de sujidades, além de consolidação das bases e camadas pictóricas". O órgão recrutará restauradores, marceneiros, museólogos, artistas plásticos, historiadores e fotógrafos.

Marco - Para o titular da SEC, Osvaldo Barreto, a Escola Parque foi escolhida para sediar o memorial por representar um marco "na revolução cultural brasileira". Para ele, "existe um simbolismo na concepção da educação integral proposta por Anísio Teixeira, também do ponto de vista arquitetônico. Por isso, a importância de restaurar e abrir para visitação essas obras de valor inestimável".

Albino Rubim ressaltou o valor das obras para a formação da bagagem cultural de estudantes. "A educação de qualidade prega um ensino multidisciplinar, que só vem acrescentar", pontuou.

Com 3.300 alunos, a unidade já desenvolve atividades de fotografia, pintura e serigrafia, entre outras ações no Núcleo de Artes. "O mais importante é trazer isso tudo a um bairro popular, pobre e negro", comemorou o diretor, Gedean Ribeiro.

Visitação - O educador Anísio Teixeira é o primeiro homenageado na série de resgates do projeto Memória da Escola. No local, o público terá acesso a documentos, livros, fotos e recortes de jornais sobre a história da Escola Parque, dos alunos e professores que passaram pela unidade. O estabelecimento de ensino é Patrimônio Cultural da Bahia desde 1981, por conta do projeto do arquiteto Diógenes Rebouças.

adblock ativo