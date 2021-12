Projeto vai interligar santuário de Irmã Dulce e a Basílica do Bonfim

As localidades mais conhecidas pelas manifestações de religiosidade da Península de Itapagipe serão alvo de melhorias a serem implantadas pela prefeitura, por meio de dois projetos, entre os santuários de Irmã Dulce e a Basílica do Senhor do Bonfim.

No primeiro projeto, haverá a requalificação da Colina Sagrada, que inclui a praça do Largo do Bonfim, entorno da basílica e o Largo da Baixa do Bonfim. Complementando o projeto de requalificação, será criado um espaço de peregrinação e turismo religioso que vai transformar a Avenida Dendezeiros, ligando o Memorial Irmã Dulce, no Largo de Roma, ao Bonfim.

Os dois projetos demandarão investimentos de R$ 28 milhões, previstos em contrato assinado com a Caixa Econômica Federal. Com a ordem de serviço das obras assinadas nesta quarta-feira, 10, pelo prefeito ACM Neto, as empresas terão um prazo de 60 dias para se mobilizar. Tanto a implantação do Caminho da Fé, quanto a requalificação da Colina Sagrada não vão ultrapassar o prazo de um ano, segundo a prefeitura. “O prazo para conclusão desse conjunto de intervenções não vai passar de um ano; a obra será acompanhada pela prefeitura e nossa ideia é que esses trechos sejam entregues antes mesmo da Lavagem do Bonfim, no próximo ano”, disse.

Presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, a arquiteta e urbanista Tânia Scofield revelou que todo o projeto foi pensado com pretensão de manter aquilo que é simbólico: a igreja, o monumento e a arborização característica do local. “Pensamos em preservar aquilo que é simbólico para conseguir um espaço que pudesse contemplar os grandes eventos e o grande número de pessoas”.

Dentre as alterações da modernização do largo, os estacionamentos que antes ficavam no entorno da igreja serão transferidos para a Praça Euzébio de Matos. O sistema viário será redesenhado com retirada das vias em frente à entrada da escadaria e à Casa dos Romeiros. Com isso, os motoristas deverão fazer o retorno pelos fundos da Basílica, junto à casa do Juiz da Devoção, na esquina com a Ladeira dos Romeiros e deixar o carro no estacionamento.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

