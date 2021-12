Projeto une literatura, música e gastronomia

Leitura de textos, poesia, música, gastronomia e comércio de artesanato marcaram, no domingo, 8, a realização do projeto Domingo no Parque. O evento promovido pelo Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, prestou homenagem ao Dia Internacional da Mulher nesta edição.

Com entrada franca ou - segundo os organizadores - no esquema 'colabore com quanto puder', a programação contou com a participação do Sarau Bem Black; grupo vocal Vozes do Engenho; da cantora Renatinha Agapito; e das atrizes Emillie Lapa e Vera Lopes - recitando textos e poemas de Carolina Maria de Jesus.

De acordo com a atriz Vera Lopes, este foi um "Sarau bem mulher", que prestou uma justa homenagem às mulheres, que desde sempre lutaram pelo direito à igualdade de gênero, em especial, a mulher negra.

"Nós, mulheres negras, não fizemos outra coisa na vida a não ser trabalhar. Há anos reivindicamos nossos direitos. Nossa luta é diária", disse Vera.

Segundo a coordenadora do Cine Teatro Solar Boa Vista, a produtora cultural Simone Braz, o "Domingo no Parque" começou em janeiro deste ano. A ideia é que, agora, o evento aconteça pelo menos uma vez por mês, sempre com uma temática diferente.

Participação

O objetivo, ela diz, é ocupar o espaço (Solar Boa Vista) - a área externa e o cine-teatro - e chamar a atenção para a necessidade de requalificação da estrutura do local parte do poder público.

Ainda de acordo com Simone, a maior parte das atrações é voltada para o público infanto-juvenil, como a biblioteca móvel, o "Ruas de Lazer", além de oficinas de pipa e pintura.

Moradora do Alto do Cabrito, no Subúrbio ferroviário, a trabalhadora autônoma Jacilene Cavalcante, 29 anos, foi acompanhar a amiga - integrante do Grupo Vocal Vozes do Engenho - e conferir a programação do sarau em homenagem ao Dia da Mulher.

Segundo ela, apesar de simbólica, a data marca no sentido de "reforçar a importância da participação da mulher na sociedade. Não é fácil ser mulher em uma sociedade machista como a nossa", concluiu Jacilene.

Artesanato e quitutes

Realizada pelo Grêmio de Integração de Deficientes (Grid) e pelo Coletivo Mulheres Decididas, a Feira de Artesanato e Alimentos é uma atração à parte durante o "Domingo no Parque".

Em parceria com a organização do evento, artesãs comercializam bolsas, turbantes, quadros, confecções e produtos de maquiagem; e quituteiras vendem doces e salgados.

"Aqui tem sempre uma programação interessante", disse o professor do ensino fundamental e morador do Engenho Velho de Brotas, Jaime Santos.

