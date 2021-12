Projeto Turista Byke chega a mais 5 hotéis

Visitantes da capital baiana terão mais cinco hotéis participantes do projeto Bike Turista. A iniciativa, que disponibiliza bicicletas para uso público, foi iniciada em abril, pela prefeitura, por meio do Movimento Salvador Vai de Bike, com sete hotéis participantes, e agora chega a 12 estabelecimentos, de Stella Maris ao Campo Grande.

Para usar o serviço, o hóspede precisa se cadastrar na recepção de um dos hotéis onde estão localizadas as bikes: Grande Hotel da Barra, Monte Pascoal Hotel, Porto Bello Hotel, Mar Hotel, Bahiamar Hotel, Mar Brasil Hotel, Gran Hotel Stella Maris, Hotel Bahia do Sol, Hotel Sheraton, Hotel Golden Tulip, Hotel Ônix e Hotel São Salvador.

Após efetuar o cadastro, o usuário recebe o cartão Bike Turista. Com ele, o solicitante poderá selecionar entre os três tipos de uso o que melhor lhe atende: diário, por R$ 7; três dias, por R$ 10; ou semanal, por R$ 20.

O objetivo do projeto é dar aos turistas a possibilidade de conhecer Salvador pedalando, sob um ponto de vista mais cotidiano e intimista.

Visitante

José Eduardo Monteiro, 31, está a passeio na cidade. O turista afirma que achou válida a iniciativa. "Essa iniciativa nos hotéis facilita para quem não tem conhecimento sobre como utilizar o serviço", disse o turista. "Antes tentei baixar o aplicativo para utilizar as outras bicicletas que ficam em algumas praças", acrescentou ele.

Atualmente em Salvador já existem empresas e agentes especializados em fazer rotas para turistas, usando como transporte as bicicletas ("bike tours").

O Bike Turista conta com o apoio do banco Itaú, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA) e a empresa Compartibike.

