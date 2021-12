Projeto TransformARTE oferece aulas gratuitas para modelos

O Programa de Inclusão pela Arte - TransformARTE -, da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza (Semps), oferece novos cursos a jovens de famílias carentes de Salvador. Na próxima segunda-feira, 3, será realizada a aula inaugural das oficinas de formação de manequins e modelos do programa. O evento acontece na unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Plataforma, localizado na Praça São Brás.

Os interessados precisam comparecer ao CRAS Plataforma, das 8h às 17h, para fazer a inscrição levando cópias da carteira de identidade e CPF do responsável, da carteira de identidade ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, comprovante de residência, atestado de frequência escola ou matrícula escolar e cartão do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS).

Os participantes vão aprender sobre andamento e postura, técnica de passarela, comportamento profissional, noções de etiqueta social e ética profissional e noções de fotografia e de maquiagem, cabelos e produção de moda. Cada turma tem capacidade para 30 alunos e as aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira nos turnos da manhã e tarde.

O projeto TransformARTE também oferece, gratuitamente, ensino continuado de música, teatro, dança, oficinas de audiovisual e aulas de tênis nos 28 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) em Salvador.

