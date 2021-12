Projeto Trans-formação forma primeira turma em Salvador

Uma cerimônia no Espaço Cultural Solar Boa Vista na noite desta quarta-feira, 4, marcou a formatura da primeira turma do projeto de capacitação 'Trans-formação', voltado para pessoas transexuais, travestis e não-binários de Salvador e região.

Essa foi a primeira vez que a capital baiana recebeu o curso e a terceira edição realizada no Brasil. Foram 23 participantes do projeto. A formatura contou com a presença da cantora Liniker e apresentações artísticas e culturais das formandas e formandos.

O curso é uma iniciativa que nasceu da campanha da ONU Livres & Iguais, em conjunto ao Ministério Público do Trabalho e Governo da Bahia, por meio da SJDHDS, e parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais (ABGLT), o Coletivo de Trans pra Frente, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. A iniciativa promoveu oficinas sobre educação, saúde, empregabilidade, mídia, direitos humanos, autocuidado e participação social, acompanhadas em programas de mentoria.

"Para mim é uma honra muito grande essa trans-formação. E que ela tenha sempre um recomeço. Quero agradecer pelos debates que instauraram inquietudes por mudanças e levantaram a importância de lutar pelos nossos direitos. Que sejamos todas e todos livres e iguais, e que amemos uns aos outros", disse, emocionada, Fabiane Galvão, uma das formandas e responsável por discursar representando a turma.

