Projeto Toca! promove encontro de cantoras nordestinas em Salvador

O Inspire Music e a Dimenti Produções vão promover um encontro de cantoras nordestinas na edição de encerramento da temporada 2018. A iniciativa faz parte do projeto Toca! que contará com a recifense Duda Beat e a soteropolitana Majur, neste domingo, 16.

O show acontece no pátio do Goethe-Institut Salvador-Bahia, às 18h. O evento é realizado em parceria com o próprio instituto e o seu Haus Kaffee, e tem o propósito de celebrar a música autoral contemporânea brasileira.

Os interessados podem adquirir os ingressos no 1º lote por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e, no 2º lote, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla, nas lojas Soul Dila e no Haus Kaffee.

