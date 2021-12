Projeto Sorria Salvador vai para São Cristóvão neste sábado

O Projeto Sorria Salvador vai beneficar moradores do bairro São Cristovão e regiões do entorno, que podem receber orientações sobre a prevenção em saúde bucal até às 16h deste sábado, 16, no estacionamento do Hiper Bompreço, no Salvador Norte Shopping.

Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde e estudantes de odontologia irão guiar os participantes mostrando a técnica de higiene bucal e dicas sobre dieta saudável. Serão distribuídas escovas e pastas de dente, além de lanche e água.

