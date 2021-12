Projeto social oferece 125 vagas para cursos profissionalizantes

Termina nesta segunda-feira, 26, as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos do Espaço Cultural Boca de Brasa – Pracatum. São oferecidas 125 vagas para as áreas de Design, Gestão em Mídias Sociais, Percussão e Produção Cultural.

As aulas começam no dia 4 de abril e seguem até dezembro de 2018. A carga horária é de 220 horas. Os cursos são para jovens acima de 16 anos.

Interessados devem se inscrever na sede da Associação Pracatum (Rua Paulo Afonso, n° 373, Candeal de Brotas), de 9h às 12h e 14h às 17h. É necessário levar cópias da carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência.

O resultado será divulgado na próxima quarta, 28, no site da instituição.

