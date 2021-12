Projeto seleciona jovens para tratamento odontológico grátis

O projeto Dentista do Bem vai realizar, no dia 25 de março, uma triagem de crianças e adolescentes que terão acesso a um tratamento odontológico gratuito. Intitulada "a maior triagem odontológica do mundo", a ação vai beneficiar jovens de baixa renda, que tenham entre 11 e 17 anos, e acontece na Escola Santa Terezinha, no Chame-Chame, das 9h às 17h.

O atendimento acontece simultaneamente em 270 cidades do Brasil, além de 10 países da América Latina e em Portugal. O objetivo é identificar os jovens que necessitam de tratamento dentário. Os selecionados serão acompanhados até completarem 18 anos por cirurgiões-dentistas voluntários do projeto.

Após a triagem, o jovem recebe uma carta com o nome e o endereço do dentita responsável pelo seu tratamento, em um consultório próximo ao local onde mora. Lá, eles serão atendidos até completarem 18 anos.

Os tratamentos curativo, preventivo e educativosão totalmente gratuitos, incluindo radiografias, ortodontia, próteses e implantes. Mais informações pelo site www.tdb.org.br.

