Projeto Ruas de Lazer tem feira de adoção

Neste domingo, 24, das 8 às 12 horas, a Ribeira recebe as ações do projeto Ruas de Lazer. No bairro, as atividades vão acontecer no Beco do Candinho. O Dique do Tororó e o Farol da Barra também recebem as atividades neste domingo. A programação inclui oficina de artes, pintura facial, miniparque, vôlei, futebol infantil e jogos de tabuleiro. No Dique também está prevista apresentação de forró e a presença da ONG União de Proteção aos Animais (UPA), que vai realizar uma feira de adoção. Quem quiser adotar um animal precisa ser maior de 18 anos, apresentar um documento de identidade e comprovante de residência.

